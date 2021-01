C型肝炎治療市場2021：2028年までに大きな動きが見られるかもしれません| AbbVie, Gilead, Kenilworth, Merck

←

District Heating Market Emerging Players May Yields New Opportunities 2020-2027 | Fortum, Goteborg Energi, Vattenfall, STEAG, Statkraft AS, Shinryo Corporation, RWE, Ramboll Group, Ørsted, NRG Energy, LOGSTOR, Korea District Heating Corporation, Kelag Warme, Keppel DHCS, Cetetherm etc.