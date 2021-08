signe un contrat de distribution exclusive avec Novartis Corée pour

Yuyu Pharma, une société pharmaceutique basée en Corée et Novartis Corée ont annoncé aujourd’hui que les sociétés ont conclu un accord selon lequel Yuyu aura des droits de distribution exclusifs pour les médicaments sur ordonnance ci-dessous en Corée : Lamisil® pour le traitement du pied d’athlète ; Lescol® XL pour le traitement de la dyslipidémie ; et le Tegretol® pour le traitement de l’épilepsie. Cet accord sera en vigueur à partir du 1er août 2021.

« Grâce à leurs capacités de commercialisation et à un solide système de vérification de la conformité, nous pensons que Yuyu Pharma est le partenaire idéal. Ce partenariat sera mutuellement bénéfique pour les deux entreprises et pour les patients qui doivent avoir accès à ces médicaments bien établis », a déclaré Kyung-ryung Song, responsable du développement commercial et des licences chez Novartis Corée.

Wonsang Yu, PDG de Yuyu Pharma, a déclaré : « Nous insistons chez Yuyu sur l’importance des bonnes pratiques commerciales et de la conformité. Et nous pensons que Novartis Corée a choisi Yuyu comme partenaire pour de telles valeurs. Nous remercions Novartis Corée de nous avoir confié ces produits importants et nous continuerons à répondre aux besoins de nos clients et de nos patients. »

Lamisil® en comprimé est un médicament délivré sur ordonnance à ingrédient unique contenant du chlorhydrate de Terbinafine utilisé pour le traitement des teignes du pied, des teignes du corps et des infections fongiques des ongles des mains et des pieds.

Le comprimé à libération prolongée Lescol® XL est un médicament délivré sur ordonnance à ingrédient unique contenant de la Fluvastatine sodique. Lescol® XL est efficace pour retarder la progression de l’athérosclérose coronaire chez les patients souffrant d’hypercholestérolémie primaire et de maladie coronarienne, pour réduire le risque de récidive d’accidents cardiaques après une intubation coronarienne ainsi que pour réduire l’hyperlipidémie.

Tegretol® est un médicament délivré sur ordonnance à ingrédient unique contenant de la carbamazépine, utilisé pour traiter l’épilepsie, la névralgie du trijumeau, le trouble maniaco-dépressif et la schizophrénie. La série Tegretol® comprend les comprimés pelliculés à libération lente Tegretol®, les comprimés Tegretol® et le sirop Tegretol®.

