B2Gold Second Quarter 2021 Financial Results – Conference

B2Gold Corp. (TSX: BTO) (NYSE AMERICAN: BTG) (NSX: B2G) (“B2Gold” or the “Company”) will release its second quarter 2021 financial results after the North American markets close on Wednesday, August 4, 2021.

B2Gold executives will host a conference call to discuss the results on Thursday, August 5, 2021, at 10:00 am PDT/1:00 pm EDT. You may access the call by dialing the operator at +1 (778) 383-7413 (Vancouver), +1 (416) 764-8659 (Toronto) or +1 (888) 664-6392 (toll free) prior to the scheduled start time or you may listen to the call via webcast by clicking here. A playback version will be available for two weeks after the call at +1 (416) 764-8677 (local or international) or +1 (888) 390-0541 (toll free) (passcode 215816 #).

About B2Gold

B2Gold is a low-cost, international senior gold producer headquartered in Vancouver, Canada. Founded in 2007, today, B2Gold has operating gold mines in Mali, Namibia and the Philippines, and numerous exploration and development projects in various countries including Mali, Colombia, Burkina Faso, Finland and Uzbekistan.

« Nous collaborons étroitement avec Megaport depuis que nous avons ensemble rendu disponible Service Exchange en 2016 et nous avons hâte de poursuivre notre collaboration pour fournir des solutions de connectivité flexibles et ouvertes afin de relever les défis complexes de transformation numérique de nos entreprises clientes » a déclaré Chris Sharp, directeur de la technologie chez Digital Realty. « Nous partageons une vision commune de la puissance de l’interconnexion ouverte pour libérer la valeur piégée de l’activité numérique, alors que nous collaborons pour concevoir le plus grand tissu ouvert de tissus du secteur. Notre participation à Megaport PartnerVantage permettra en outre aux communautés de données connectées du monde entier d’innover en s’appuyant sur une interconnexion modernisée et souple. »

« Nos partenaires sont essentiels à notre activité, au succès de nos clients et à nos objectifs de croissance à long terme », a déclaré Rodney Foreman, directeur des revenus chez Megaport. « Megaport PartnerVantage représente une étape importante dans la réalisation de la promesse que nous avons faite à nos partenaires : contribuer à stimuler leur croissance à long terme. La réduction du temps et de la complexité de la connexion aux points de terminaison du cloud et des services accélère les initiatives de transformation numérique et augmente les possibilités de génération de revenus tant pour nos partenaires que pour nos clients. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires sur la conception de ce programme afin de nous assurer que PartnerVantage les aidera à atteindre leurs objectifs tout en simplifiant la collaboration avec Megaport. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec eux pour contribuer à leur succès. »

Pour plus d’informations sur Megaport PartnerVantage, veuillez consulter le site megaport.com/partners.

À propos de Megaport

Megaport est l’un des principaux fournisseurs de solutions Network as a Service (NaaS). Le réseau mondial défini par logiciel (SDN) de la société aide les entreprises à connecter rapidement leur réseau aux services via un portail facile à utiliser ou notre API ouverte. Megaport offre des capacités de mise en réseau agiles qui réduisent les coûts d’exploitation et augmentent la vitesse de mise sur le marché par rapport aux solutions de mise en réseau traditionnelles. Megaport est partenaire des principaux fournisseurs de services de cloud computing, notamment AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que des plus grands opérateurs de centres de données, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services gérés au monde. Megaport est une entreprise certifiée ISO/IEC 27001.

